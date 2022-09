Luva de Pedreiro apaga vídeos da rede social e anuncia fim da carreira: ‘Vou viver minha vida normal e sossegado’

O influenciador digital Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, postou um vídeo, nesta terça-feira (13), para anunciar que deixará a carreira consolidada na internet. Com mais de 18 milhões de seguidores somente no Instagram, o baiano apagou todas as postagens na página e disse que, após cumprir com contratos assinados, pretende voltar à vida longe dos holofotes.

“Fala minha tropa. Todo mundo está pensando que fui hackeado, mas não fui hackeado. Eu que apaguei os videos mesmo e parei. Vou viver minha vida normal e sossegado daquele jeito. A equipe que estou é a melhor do mundo, tudo gente boa e faz parte da minha família , mas essa foi uma decisão minha”.

Luva anunciou que cumprirá todos os contratos assinados com as marcas, porém, assim que fechar o ciclo de trabalho, encerra a produção como influenciador digital.

“Com as marcas que estou, vou concluir os trabalhos que fechei, mas, depois disso, não vou fazer mais videos”, finalizou.

Luva é natural de Quijingue, cidade a 322 quilômetros de Salvador, e se tornou sensação nas redes com vídeos de seus feitos em um campo de várzea da cidade, sempre acompanhado do bordão “receba!”.

A comemoração a cada gol viralizou, principalmente, no mundo da bola. Neymar, Nenê, os alemães Serge Gnabry e Kimmich, e até mesmo o filho de Cristiano Ronaldo, compartilharam conteúdos do baiano e, assim como os milhões seguidores, levaram o ‘receba’ por diversos cantos.

Em junho deste ano, Luva tinha anunciado uma pausa na produção dos vídeos por conta de problemas com seu empresário. À época, ele alegou que contratos de publicidade não tinham sido pagos.

Em uma postagem na época, Luva se mostrou irritado com as cobranças que vinha sofrendo, o que preocupou os fãs.

Nova fase na carreira

Luva abandona a carreira menos de três meses depois de anunciar que teria como agenciador o empresário e ex-jogador de futsal Falcão.

Iran Ferreira tem 20 anos e atualmente é o influenciador de futebol mais seguido no Instagram, com mais de 18 milhões de seguidores. No TikTok, mobiliza mais de 19 milhões de inscritos.

Em agosto deste ano, ele chegou a celebrar o fato de ter assinado o maior contrato publicitário da sua carreira. Horas depois desse anúncio, o baiano comemorou a marca de quase 5 milhões de visualizações em apenas um story – vídeo de curta duração postado no Instagram, que some após 24h de publicado.

Seu nome Luva de Pedreiro faz referência às luvas utilizadas pelo jovem para jogar futebol. Ele se tornou uma sensação viral com o bordão ‘receba’, em vídeos de seus feitos em um campo de várzea da cidade de Quijingue.

