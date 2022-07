Luva de Pedreiro compartilha foto de mansão e comemora: ‘podendo dar conforto para os meus pais’

O influenciador baiano Luva de Pedreiro compartilhou nesta segunda-feira (4) uma foto da mansão onde foi morar em Recife e comemorou a conquista em uma rede social.

“Graças a Deus, pai ❤️🏠 Na minha nova casa só existe uma regra: liberdade. E daqui pra frente ninguém mais vai me calar!”.

Na publicação, o baiano falou sobre a alegria de poder dar conforto para os seus pais, que sempre trabalharam para sustentar a família.

“Hoje estou podendo dar conforto para os meus pais, retribuir a luta deles de todos esses anos de batalha”, disse.

A casa fica localizada na Região Metropolitana do Recife, em Pernambuco, e foi alugada pelos novos empresários de Iran, entre eles o ex-jogador de futsal Falcão. O Fantástico mostrou detalhes da casa neste domingo (3).

O influenciador agradeceu o apoio recebido após os problemas que teve com o ex-empresário.

“Obrigado pelo apoio de todos durante esses dias difíceis, vocês são minha tropa, fazem parte de todas as minhas conquistas e sempre vão fazer, sem vocês o cara da Luva de Pedreiro não existe. Jamais vão calar nossa voz, somos INCALAVEIS (sic). RECEBA!❤️”.

Nova fase na carreira

Na última terça-feira (28), o ex-jogador de futsal Falcão anunciou que vai agenciar a carreira de Luva de Pedreiro.

“RECEBA o que for seu! Obrigado por ter me procurado e me escolhido em te ajudar! O mundo abraçou você e sua #Tropa @goleirodoluva @cruzadordoluva e eu também!”, disse Falcão nas redes sociais.

Em vídeos gravados nos stories, o influenciador acusou o ex-empresário Allan de Jesus de rackear a conta do WhatsApp dele e bloquear o acesso do baiano ao TikTok.

Em 26 de junho, o influenciador, conhecido pelos bordões “Receba” e “Graças a Deus, pai”, apareceu no Instagram após cinco dias.

Ex-jogador de futsal Falcão e Luva de Pedreiro anunciam parceria — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Horas depois, Allan Jesus se manifestou sobre as acusações e disse que foi ameaçado de morte.

Quem é Luva de Pedreiro?

Iran Ferreira tem 20 anos e atualmente é o influenciador de futebol mais seguido no Instagram, com mais de 15 milhões de seguidores. No TikTok, mobiliza mais de 17 milhões de inscritos.

Iran Ferreira, o ‘Luva de Pedreiro’ — Foto: Reprodução/Instagram

O nome Luva de Pedreiro faz referência às luvas utilizadas pelo jovem para jogar futebol. Ele se tornou uma sensação viral com o bordão ‘receba’, em vídeos de seus feitos em um campo de várzea da cidade de Quijingue.

Por g1 BA