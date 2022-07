Luva de Pedreiro e Whindersson Nunes se encontram em show do humorista no Recife

Momento foi registrado em vídeo e compartilhado em uma rede social.

O influenciador baiano Luva de Pedreiro e o youtuber Whindersson Nunes se encontraram em um show do humorista no Recife, capital de Pernambuco, na noite de domingo (10). O momento foi registrado em vídeo e compartilhado em uma rede social.

“[Luva de Pedreiro] assistiu o show hoje. Está rolando umas matérias aí pela televisão, mas já temos nossa posição. Quem está junto, está junto. Receba! Abençoado e iluminado”, disse o humorista.

Luva de Pedreiro e Whindersson se encontram em show do humorista no Recife — Foto: Reprodução/Redes Sociais

No último sábado (9), Iran Ferreira disse que foi intimado pela Justiça ao chegar no Brasil. O jovem estava no Marrocos, país africano, onde cumpria um acordo comercial.

Segundo o influenciador, ele recebeu a intimação de um oficial de Justiça no aeroporto. “Fui intimado no meio de um monte de gente, o pessoal tudo olhando e o oficial de Justiça dizendo que eu estava sendo intimado por causa do ex-empresário. É assim mesmo a vida. Vamos ter fé em Deus, que a gente chega lá”, lamentou.

O ex-jogador de futsal Falcão, responsável por agenciar a carreira do baiano, também comentou sobre o ocorrido em uma rede social. “Tem o contato dos advogados, vai na Justiça… Não precisa constranger o menino. Deixa o menino viver”.

Nova fase na carreira

Falcão e Luva de Pedreiro — Foto: Redes sociais

Falcão anunciou que vai agenciar a carreira de Luva de Pedreiro no dia 28 de junho. “RECEBA o que for seu! Obrigado por ter me procurado e me escolhido em te ajudar! O mundo abraçou você e sua #Tropa @goleirodoluva @cruzadordoluva e eu também!”, disse Falcão nas redes sociais.

No anúncio da parceria entre Luva de Pedreiro e a BET.12, empresa comandada por Falcão, o ex-jogador disse que todas as decisões sobre contratos serão do baiano e da família dele.

Quem é Luva de Pedreiro?

Iran Ferreira, o ‘Luva de Pedreiro’ — Foto: Reprodução/Instagram

Iran Ferreira tem 20 anos e atualmente é o influenciador de futebol mais seguido no Instagram, com mais de 16 milhões de seguidores. No TikTok, mobiliza mais de 17 milhões de inscritos.

O nome Luva de Pedreiro faz referência às luvas utilizadas pelo jovem para jogar futebol. Ele se tornou uma sensação viral com o bordão ‘receba’, em vídeos de seus feitos em um campo de várzea da cidade de Quijingue.