Mãe de criança que caiu do quarto andar de edifício é presa e aguarda audiência de custódia em JP

A mãe da criança de dois anos que caiu do quarto andar de edifício em Bayeux, no último sábado (2), foi presa e levada para Central de Polícia no bairro do Geisel, em João Pessoa. Vanessa Alves Pereira, de 31 anos, passará nesta segunda-feira (4), por audiência de custódia.

Vanessa é acusada de deixar a criança de dois anos sozinha em casa com outro menor. O filho dela teria subido na cama e se debruçado na janela, quando caiu.

A criança segue internada no Hospital de Trauma de João Pessoa, em estado grave. A mãe também foi internada na unidade de saúde, após ser agredida por moradores da região por causa do acidente.

O acidente segue sendo investigado.

CLickPB

