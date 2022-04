Mãe de Jovem baleado durante tentativa de assalto, em Guarabira, diz que a bala alojada perto do coração

Em contato agora há pouco via WhatsApp, com Sonaly Lucena, mãe do jovem André Lucena, baleado durante tentativa de assalto a sua tia, no início da tarde de ontem (segunda-feira-18) às 13:20h em frente à agência do Bradesco, da avenida Dom Pedro II, no centro da cidade de Guarabira, Agreste paraibano, ela falou sobre o estado de saúde do filho e que o mesmo está internado no hospital da Unimed em João Pessoa, capital paraibana.

Ela contou em detalhes, que o filho está com uma bala alojada a poucos milímetros do coração, e como tudo aconteceu.

Ouça:

Saiba mais:

