Mãe de paraibano chora após descobrir que jovem que estaria desaparecido foi preso em Brasília

A mãe do paraibano Marinaldo Adriano da Silva, de 22 anos, chorou ao receber a notícia de que Marinaldo foi localizado em Brasília e está entre os presos após os atos terroristas na capital federal. Conforme apurou o ClickPB, a informação foi divulgada na edição de hoje (11) em entrevista exclusiva ao programa Arapuan Verdade, da Rádio Arapuan FM.

De acordo com a Dona Adriana, que reside no Bairro das Indústrias, o jovem ajudava ela com as atividades domésticas. “Ajudava, ele ajudava bastante, eu não tenho marido, eu não tenho ninguém”, disse aos prantos, em entrevista exclusiva ao radiofônico. Durante a semana, ela foi ao Sistema Arapuan de Comunicação fazer apelos para que o jovem fosse encontrado.

Segundo a genitora, ele foi a Brasília financiado por amigos. “Os amigos que foram com ele e pagaram as passagens para Brasília”, revelou. E antes de sair de casa ele pediu a Dona Adriana que rezasse por ele. “Antes de sair de casa, ele disse: Mainha, reze por mim, porque acho que não tem mais volta, reze por mim para não acontecer nada comigo”, disse.

Clickpb

