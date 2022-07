Mãe de Wesley Safadão chora e pede orações para o cantor

Safadão foi diagnosticado com hérnia discal entre a terceira e a quarta vértebra lombar, com estreitamento do canal vertebral. Ele está internado.

A mãe do cantor cearense Wesley Safadão, Maria Valmira Silva de Oliveira, mais conhecida como Dona Bill, chorou e pediu orações para o cantor, após ele anunciar nesta quinta-feira (29) a suspensão de shows para tratar a hérnia de disco.

No último sábado (25) Safadão já havia cancelado outros seis shows que ocorreriam em cidades da Bahia devido à doença, conhecida por gerar muitas dores e levar até a problemas de incontinência.

Wesley Safadão relatou sofrer dores devido a uma hérnia de disco, que dificultava até sua respiração. — Foto: Reprodução

Em stories postados em seu perfil no Instagram, Dona Bill aparece abatida e chorando bastante. Um dos vídeos dela tem uma mensagem escrita pedindo oração para o Wesley Safadão. No outro, a mãe do cantor colocou uma música religiosa.

“Entrego a recuperação do meu filho nas mãos de Deus. Deus sabe que ele ama cantar e encantar. Peço oração para a saúde dele a todos os fãs, amigos e familiares. Que ele logo possa estar nos palcos fazendo o que ele ama fazer, cantar e encantar”, escreveu Dona Bill.

Diagnosticado com hérnia discal entre a terceira e a quarta vértebra lombar, com estreitamento do canal vertebral e compressão de estruturas neurológicas, Safadão informou no comunicado que ficará internado para tratamento intenso e permanecerá em repouso até uma nova avaliação médica.

‘Muita dor’

Em vídeo divulgado nas redes sociais no sábado (25), o cantor relatou sentir muitas dores em razão de uma hérnia de disco.

“Às vezes, é um movimento besta, uma coisa simples, que trava a coluna e, quando trava… Gente, eu chorei. Saíam lágrimas dos meus olhos. Nem queria, mas era muita dor”, afirmou o artista.

Ainda segundo Wesley Safadão, a condição lhe causava dificuldades independentemente de ele estar em pé ou deitado. “Pra sentar era ruim, pra respirar é ruim. E aí pra cantar a gente precisa estar respirando”.

Por g1 CE