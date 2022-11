Mãe pede ajuda para encontrar filha que desapareceu após ir a padaria

Câmeras de segurança registraram os momentos em que a menina passa indo e voltando do estabelecimento com uma sacola na mão

– A diarista Jheiny Hellen, de 31 anos, pede ajuda para encontrar a filha Luana Marcelo. A menina de 12 anos desapareceu depois de ir a uma padaria, localizada a cerca de 400 metros da casa da família, no setor Madre Germana 2, na capital goiana. A Polícia Civil de Goiás (PCGO) investiga o caso.

De acordo com a família da menina, o circuito de monitoramento não filmou a menina já na rua de casa. Depois desse registro, ela não não foi mais vista. A garota saiu de casa com R$ 10 e, segundo a mãe, ela nunca foi a outros lugares sem avisar.

A menina estava de bermuda e uma blusa com estampa do TikTok. Luana tem cabelo com mechas vermelhas. O caso ganhou comoção e muitas pessoas compatilham a história nas redes sociais. Quem tiver informações sobre a menina, pode ligar para a Polícia Civil, pelos números 197, (62) 3201-4826 ou (62) 3201-4834.

metropoles