Mais de 1 tonelada de lixo é retirada dos mares e rios em Aracaju

A capital sergipana recebeu, na manhã desse sábado (9/4) um mutirão de limpeza de rios e mares, uma agenda que agrega pontos das regiões Norte e Nordeste e é promovida pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), com a junção do Programa Rios + Limpos e do Plano de Combate ao Lixo no Mar.

Durante a ação, que dialoga com o planejamento da gestão municipal e é apoiada pela Prefeitura de Aracaju, o MMA lançou um aplicativo que, entre outros dados, mostra a balneabilidade das praias brasileiras.

Foram somados, ao final da mobilização, 1.644 kg de lixo recolhido, sendo 888 kg recicláveis e 756 kg de rejeito.

METRÓPOLES

