Mais de 100 estudantes da Rede Estadual de Ensino embarcam para intercâmbios na Espanha e Reino Unido

O Governo do Estado da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Educação (SEE), promoverá mais embarques de estudantes intercambistas aprovados no Projeto Conexão Mundo. Serão 118 alunos que foram aprovados no Edital Curso de Idiomas e que irão viajar para o Reino Unido e para a Espanha. Os embarques acontecem nesta sexta-feira (10), sábado (11) e domingo (12). Os estudantes que irão viajar foram recebidos pela equipe do projeto, na tarde desta sexta, na Escola Cidadã Integral Técnica Papa Paulo VI, no bairro de Cruz das Armas, em João Pessoa, para acolhimento e ajustes pré-embarque.

As viagens terão duração de quatro semanas, de acordo com a modalidade de intercâmbio que o estudante foi selecionado. Os 50 estudantes selecionados para viajar ao Reino Unido serão divididos em duas universidades: a Warwickshire College, na Inglaterra; e a Neath Port Talbot College, no País de Gales. Já os 68 alunos selecionados para viajar à Espanha ficaram na Universidad de Salamanca.

O secretário de Estado da Educação, Cláudio Furtado, esteve presente no evento de pré-embarque e destacou a importância do projeto. “O projeto Conexão Mundo é muito mais do que um projeto de intercâmbio. Ao longo do ano de 2022, foram feitas diversas formações, provas e aulas preparatórias para os alunos e professores. Hoje nossos estudantes estão embarcando em busca de realizar sonhos e de se desenvolver profissionalmente e pessoalmente. O Governo do Estado possibilita essa oportunidade para que nossos estudantes voltem e ajudem na transformação do nosso Estado e do nosso país”, disse o secretário.

Durante o acolhimento, alguns estudantes falaram sobre as expectativas para o intercâmbio. Maurício Monteiro, estudante da ECIT Alice Carneiro, em João Pessoa, vai viajar para o País de Gales e falou sobre o que espera dos próximos 30 dias. “Eu espero aproveitar ao máximo a cultura britânica. Esse é o principal objetivo. Era um sonho que eu tinha desde criança, de fazer um intercâmbio, e eu espero viver de verdade, meter a cara e aproveitar tudo. Acredito que terei mais confiança, principalmente falando inglês, o que pode me ajudar bastante, principalmente no mercado de trabalho”, comentou.

Já Samuel Gomes é concluinte da ECIT Monsenhor Augusto Pedrosa, na cidade de Sapé, e também está de malas prontas para embarcar para o País de Gales. Segundo Samuel, os próximos dias serão transformadores para a vida dele. “Espero encontrar pessoas legais, aprender bastante e absorver tudo que eu puder. Esse é o principal objetivo: aproveitar a oportunidade. Quero muito melhorar o meu inglês também, e me divertir bastante. Acredito que não só os estudos serão importantes para mim, mas também todas as experiências que pretendo viver por lá. Tudo isso vai transformar a minha forma de conviver com as pessoas para melhor”, revelou Samuel.

Curso de Idiomas – A modalidade de Curso de Idiomas no Exterior (Curso de Lengua Española ou English Language Course) consiste na participação imersiva do estudante em escolas da Espanha e Reino Unido durante o período de quatro semanas letivas. Ao longo da estadia do estudante selecionado, serão realizadas atividades relacionadas à aprendizagem de idiomas e programação cultural em conjunto com estudantes nativos, na língua oficial do país de destino, podendo suas turmas conter ou não participantes de outras nacionalidades.

Fases do projeto – A primeira fase do projeto foi realizada entre os meses de janeiro e março deste ano, com a participação de 3.744 estudantes que aprenderam a Língua Inglesa e Espanhola para se classificarem para segunda fase, realizada em abril a maio de 2022 com estudo dirigido e aplicação de prova de conhecimentos, em junho. Dos 1.714 estudantes aptos para segunda fase, 400 foram aprovados para a terceira e última etapa para vivenciarem a experiência do intercâmbio internacional.

Projeto Conexão Mundo – O Conexão Mundo está integrado às políticas públicas do Programa de Internacionalização Gira Mundo, modificado pela Lei 11.655/2020, Portaria nº 481/SEECT/PB, que dispõe sobre a promoção da cooperação internacional, da formação qualificada e estratégica e o desenvolvimento científico e tecnológico no Estado da Paraíba por meio do intercâmbio.

