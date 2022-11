Mais de 20 mil clientes liquidam dívidas na campanha ‘Fique em Dia com a Cagepa’

Mais de 20 mil clientes já negociaram suas dívidas na campanha ‘Fique em dia com a Cagepa’, nos primeiros sete dias de ação na Paraíba. Os clientes podem seguir aproveitando todas as condições diferenciadas de negociação, com descontos que vão até 100% das multas e juros por atraso e parcelamentos em até 60 meses, até o fim deste mês de novembro.

“Lembramos aos clientes que nossa campanha só vai até o dia 30 e pedimos para não deixar a sua negociação para última hora. Já são 20 mil clientes contemplados com nossa campanha de negociação, e esperamos superar a marca de 2021, passando de 40 mil negociações”, afirmou o diretor comercial, Isaac Veras.

O diretor destaca também que os clientes que eventualmente estiverem com o abastecimento de água cortado podem ter a religação garantida em no máximo 48 horas após a negociação dos débitos.

Os clientes que desejarem aproveitar os benefícios da campanha, poderão fazer contato com a companhia por meio dos seus canais de atendimento:

– Call Center 115;

– WhatsApp (83) 98198-4495;

– Atendente Virtual Acqua, no site www.cagepa.pb.gov.br;

– Agência Virtual, no site www.cagepa.pb.gov.br;

– Aplicativo Cagepa, disponível para Android e iOS;

– Atendimento presencial nas lojas de atendimento

Assessoria

