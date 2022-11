Mais de 300 mil pessoas não completaram esquema vacinal em João Pessoa e Secretário de Saúde alerta: “única ação que salva vidas”

O secretário de Saúde de João Pessoa, Luís Ferreira, disse, nesta quinta-feira (17), que mais de 300 mil pessoas estão com o esquema vacinal incompleto em João Pessoa e que a procura por testes rápido segue em alta nos últimos dias. Como acompanhou o ClickPB, o gestor explicou que além da busca ativa, de casa em casa, para que as pessoas se vacinem, haverá o reforço de pontos de vacinação e testagem nos próximos dias.

“Iremos implementar outros pontos para identificar qual a influência da Covid-19 nesses casos de adoecimento que estamos monitorando. Vamos colocar pontos extras, até as 22h em diversos locais, e anunciaremos nos próximos dias. Temos que convocar as pessoas para a vacinação. A única ação que salva vidas é a vacinação”, destacou em entrevista ao programa Arapuan Verdade, da Rádio Arapuan FM.

Segundo ele, diante desse cenário é necessário que as pessoas compreendam o ato cidadão da vacina que vai além de uma auto proteção. “Estamos realizando essa busca ativa, de casa em casa, mostrando às pessoas que a vacina é um ato comunitário e não individual”, afirmou.

Sobre o uso de máscara que já tinha deixado de ser obrigado em abril deste ano, através de um decreto assinado pelo governador João Azevêdo (PSB), o secretário voltou a dizer que é um instrumento importante, mas que a única forma real de prevenção é a vacina contra a covid-19.

Confira os locais de testagem e vacinação contra a covid-19:

Nesta quinta-feira (17), a testagem acontece no Centro de Vivências da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), das 13h às 16h, sem a necessidade de agendamento. Na sexta-feira (18), o ponto de testagem funcionará das 8h às 12h. Para este dia, o atendimento deverá ser agendado por meio do aplicativo Vacina JP ou através do site vacina.joaopessoa.pb.gov.br. O agendamento será disponibilizado a partir das 19h desta quinta-feira.

Já no sábado (19), a testagem acontece, sem a necessidade de agendamento, no Uniesp Centro Universitário, das 14h às 20h, no modo drive-thru e também para pedestres. O Uniesp está localizado na BR 230, Km 14, estrada de Cabedelo.

Pontos fixos – Além dos pontos extras, a Prefeitura de João Pessoa continua disponibilizando os pontos fixos de testagem nas Policlínicas do Cristo e de Jaguaribe, sem agendamento, e em Unidades de Saúde da Família (USF), com agendamento através do aplicativo Vacina JP ou do site vacina.joaopessoa.pb.gov.br, a partir das 19h do dia anterior.

O horário de testagem nas USF é das 13h às 16h, de segunda a sexta-feira. Já na Policlínica de Jaguaribe é das 8h às 11h e na Policlínica do Cristo é das 8h às 11h e das 13h às 16h, também de segunda a sexta-feira. No momento da testagem, é preciso apresentar os documentos pessoais (RG e CPF) e comprovante de residência em João Pessoa. O resultado do teste é disponibilizado em um tempo médio de 15 minutos.

Serviço:

Pontos extras de testagem para Covid-19:

Centro de Vivências da UFPB

Quinta-feira (17) – sem agendamento – 13h às 16h

Sexta-feira (18) – com agendamento – 8h às 12h

Uniesp

Sábado (19) – sem agendamento – 14h às 20h (drive-thru e pedestres)

clickpb