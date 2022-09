Mais duas pesquisas eleitorais são registradas na Paraíba com previsão de divulgação para 7 de setembro

As consultas dos institutos Múltipla e Vox do Brasil foram contratadas por uma empresa de consultoria e pelo diretório estadual do PT da Paraíba, respectivamente.

Duas novas pesquisas eleitorais foram registradas no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na noite desta quinta-feira (1º), conforme apurou o ClickPB. As duas pesquisas têm previsão de divulgação de resultado para o dia 7 de setembro, próxima quarta-feira.

As consultas dos institutos Múltipla e Vox do Brasil foram contratadas por uma empresa de consultoria e pelo diretório estadual do PT da Paraíba, respectivamente. Ao todo, até o momento, já foram registradas nove pesquisas eleitorais na Paraíba referentes a este período eleitoral de 2022.

A consulta do Instituto Multipla Pesquisa e Consultoria foi contratada pela Global Z Consultoria e Negócios Eireli pelo valor de R$ 22 mil. Deverão ser consultados 800 eleitores sobre as suas preferências para os cargos de governador e senador da Paraíba. As entrevistas deverão acontecer entre este sábado (03) e a próxima terça-feira (06). O resultado da pesquisa tem previsão de divulgação na próxima quarta-feira, 7 de setembro.

A pesquisa do Instituto Múltipla foi registrada no TSE sob o número PB-08357/2022 e será feita através de pesquisas pessoais com aplicação de questionários estruturados junto a uma amostra representativa do eleitorado da Paraíba.

A segunda nova pesquisa registrada foi contratada pelo Diretório Regional do PT na Paraíba. O instituto responsável é o Vox do Brasil Pesquisas e Participações Ltda. Ao todo, deverão ser questionados 1.000 eleitores sobre as preferências para os cargos de governador e senador da Paraíba. A consulta começa a ser feita nesta sexta-feira (02) e segue até o próximo domingo (04), com previsão de divulgação de resultado também no dia 7 de setembro, a próxima quarta-feira.

A pesquisa foi registrada no TSE sob o número PB-05406/2022 e custou R$ 90 mil. Deverão ser feitas entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais com aplicação de questionários estruturados junto a uma amostra da população votante a partir de 16 anos.

