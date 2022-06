Mais mulheres na Polícia: Tenente Rebeca fala sobre a pouca presença feminina na Corporaçã

A Tenente Rebeca, pré-candidata a deputada estadual da Paraíba, ressaltou, nesta semana, a necessidade de se praticar ações que melhorem a presença da mulher na Polícia. Segundo ela, ainda são baixos os números de vagas disponibilizadas para as mulheres que desejam ingressar na corporação.

“A mulher está presente na corporação desde 1987, quando começaram a ser formadas as primeiras turmas do Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar da Paraíba (CFO PM PB). Mas, a exemplo do concurso público atual, menos de 10% do total das vagas são destinadas para as mulheres que desejam se candidatar. Isso já deveria ter mudado há muito tempo, com aumento dessa porcentagem tão injusta que só reforça a desvalorização da presença feminina”, declarou.

Segundo Rebeca, essa falta de vagas é reflexo de vários fatores que colaboraram para que a mulher tivesse seu espaço limitado dentro da Polícia e outras instituições e esse tipo de atitude não cabe mais para uma geração que vive em 2022. “A mulher sofreu um desfavorecimento histórico em relação ao homem e esses números apenas comprovam isso, infelizmente”.

Hoje, a instituição é predominantemente masculina e o machismo é algo ainda bastante presente no meio. “As mulheres lutam todos os dias para combater pequenos atos, gestos e palavras que reforçam esse tipo de discriminação. A mulher merece ser tratada com respeito.”, complementou.

