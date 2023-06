Mais quatro atrações do Festival São João na Rede, nesta sexta-feira, em Dona Inês

Mais quatro atrações do forró pé de serra, além de homenagens a dois mestres da cultura popular, estão na programação do Festival São João na Rede, nesta sexta-feira (9), na cidade de Dona Inês, que fica no Brejo paraibano (144 km da Capital, João Pessoa).



Os trios Paraibano, Forró Caçuá e Tamborete de Forró e a cantora Rafaela Vieira se apresentarão nesta noite. Antes da música começar, no palco do ‘Caminhão do Forró’, haverá apresentação sobre o projeto São João na Rede e a exibição de um vídeo institucional com as ações do Governo do Estado dentro do Ciclo Junino.



Em seguida, serão homenageados os mestres João Homem (João Marcolino da Silva, do Boi de Reis) e Jurandir Sanfoneiro (Jurandir Agostinho Bezerra).



Esta é a quarta edição do Festival São João na Rede, que é organizado e produzido pela Associação Cultural Balaio Nordeste e conta com o patrocínio do Governo do Estado, com apoio da Secretaria de Estado da Cultura na realização.



Neste ano, o Festival percorrerá 12 cidades, se encerrando no dia 18 de junho, em Passagem.



9/6 – DONA INÊS

19h00 – Abertura – apresentação do projeto, exibição de vídeo institucional e fala de autoridades

19h30 – Entrega de certificados a mestres e mestras da cultura: João Marcolino da Silva/mestre João Homem, do Boi de Reis; Jurandi Agostinho Bezerra/Mestre Jurandir Sanfoneiro

20h00 – Trio Paraibano

21h30 – Tamborete de Forró

23h00 – Raffaela Vieira

00h30 – Forró Caçuá

Local: Avenida Manoel Pedro

