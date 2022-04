Mais rica do mundo? Saiba valor da extensa fortuna da rainha Elizabeth

Considerada uma das monarcas mais famosas da história, a rainha Elizabeth não possui a maior fortuna entre os soberanos. O jornal britânico Sunday Times foi atrás de desvendar a pergunta de milhões: qual o valor do patrimônio de Betinha, apelidado dado pelos brasileiros à sua majestade? De acordo com o tabloide dominical, a riqueza dela chega aos 10 dígitos.

Ao investigar, o jornal britânico descobriu que, atualmente, o patrimônio líquido de Elizabeth está avaliado em 350 milhões de libras, o equivalente a R$ 2,12 bilhões. Conforme publicou o jornal, a fortuna da rainha diminui 20 milhões de libras, o mesmo que R$ 121 milhões, em relação ao ano anterior. Vale lembrar que a monarca detém bens e posses desvinculadas à Coroa britânica.

No período 2019/2020, o valor do portfólio imobiliário real reduziu 1,2% devido ao impacto da pandemia da Covid-19 e a tendência deve continuar, pontuou o relatório anual da Coroa britânica: “Embora seja muito cedo para prever com precisão o nosso desempenho para o ano fiscal de 2020/2021, espera-se que o lucro líquido e avaliações de propriedades caiam significativamente.”

Rainha Elizabeth não é a mais rica do mundo. Veja top 10 dos monarcas

A soberana de 95 anos dispõe de um leque de ativos e o patrimônio privado inclui uma coleção de artes e selos. Também integra a fortuna o Castelo de Balmoral, na Escócia, e o Palácio de Sandringham, na região inglesa de Norfolk. “Todas as receitas geradas por ambas as propriedades, em turismo e eventos, por exemplo, pertencem à rainha”, destacou o portal português Visão.

Em relação às joias, algumas peças são de Elizabeth, mas outras só enquanto estiver à frente do comando do trono. Assim como os súditos, sua majestade paga o imposto de renda e o imposto sobre ganhos de capital desde 1992, voluntariamente. As receitas provenientes do Ducado de Lacaster que não englobe despesas oficiais também passam a ser tributadas.

Segundo o Sunday Times, uma das partes importantes da riqueza da rainha Elizabeth é gerada pelas ações que possui em grandes imprensas privadas. O valor de mercado está estimado em 154 milhões de euros, ou seja, R$ 781 milhões.

