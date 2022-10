Mais sete prefeitos confirmam apoio à reeleição de João Azevêdo neste segundo turno

Os prefeitos de Triunfo, São João do Rio do Peixe, Matinhas, São José de Espinharas, São Bento e Cacimbas confirmaram, nesta quinta-feira (13), apoio à reeleição do governador João Azevêdo (PSB) neste segundo turno das eleições.

O prefeito de Triunfo, Espedito Filho (Progressistas), renovou seu compromisso de reeleger João governador. “Nós mantemos a nossa coerência, seguindo o trabalho para que ele continue firme e forte”, disse.

O prefeito de São João do Rio do Peixe, Luiz Claudino (Progressistas), também reafirmou seu apoio ao governador. “Nós agradecemos tudo que tem sido feito pela nossa cidade e pelo nosso povo e por isso somos João 40”, sustentou.

João agradeceu os apoios e assegurou a continuidade de parcerias com os municípios. “Essa união de forças vai permitir que possamos continuar fazendo as transformações que a Paraíba precisa. Por isso, vamos votar 40 no dia 30 de outubro”, declarou.

Também reforçaram apoio a João os prefeitos de São Bento, Dr. Jarques Lúcio (Cidadania); São José de Espinharas, Netto Gomes (Progressistas); Matinhas, Benedito Braz (Cidadania); e Cacimbas, Nilton Almeida (PSDB).

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram