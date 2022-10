Mais três prefeitos e dois vereadores de Guarabira declaram apoio a João Azevêdo neste 2º turno

O prefeito de São José de Piranhas, Bal, e dez vereadores do município também reforçaram o compromisso de votar em João no segundo turno.

Os prefeitos de Barra de São Miguel, Algodão de Jandaíra e São José de Piranhas, além de vereadores de Guarabira e do Sertão, anunciaram apoio à reeleição do governador João Azevêdo (PSB) no segundo turno das eleições.

O prefeito de São José de Piranhas, Bal, e dez vereadores do município também reforçaram o compromisso de votar em João no segundo turno. “Nós reiteramos o apoio e trabalho rumo à vitória do governador, junto com Chico Mendes, porque esse governo fez a diferença nas políticas públicas devido à capacidade de gestão e vamos dar uma grande vitória no dia 30 de outubro”, falou.

O prefeito de Algodão de Jandaíra, Humberto Santos, afirmou que a Paraíba precisa avançar com a permanência de João no governo. “Em nome do nosso grupo político, estamos reafirmando o nosso apoio a João Azevêdo porque esse trabalho precisa continuar por mais quatro anos”, comentou.

O prefeito de Barra de São Miguel, João Batista, evidenciou a operosidade da gestão estadual. “Nós reafirmamos o nosso apoio ao governador porque temos compromisso com o futuro do nosso município, que receberá a grande obra da adutora, uma redenção para o nosso povo”, falou.

Os vereadores de Guarabira Rosane Emídio (PROS) e Saulo Fernandes (MDB) também afirmaram apoio ao governador neste segundo turno.