Mais um paraibano é convidado para compor equipe de transição do novo governo Lula

O paraibano deverá compor o grupo de trabalho da área da saúde. Dimas é médico, especialista em Saúde Pública e Gestão em Saúde.

A equipe de transição do novo governo Lula irá contar com mais um paraibano em sua composição. Dimas Gadelha é natural de Sousa, no sertão, e foi eleito deputado federal no Rio de Janeiro pelo Partido dos Trabalhadores (PT). O paraibano deverá compor o grupo de trabalho da área da saúde. Dimas é médico, especialista em Saúde Pública e Gestão em Saúde. Conforme apurou o ClickPB, o convite foi feito pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB).

Em seu perfil no Instagram, Gadelha comemorou ao convite. “Queria compartilhar com vocês um misto de satisfação e também de responsabilidade pelo qual recebi o convite do nosso presidente eleito Geraldo Alckimin e da nossa presidente do PT, Gleisi […] muito legal de ter sido lembrado pelo nosso presidente Lula, antes mesmo da minha posse que só vai acontecer lá em fevereiro”, diz ele em trecho.

Dimas foi secretário de saúde no município de São Gonçalo e de Políticas Sociais, Estratégicas e Gestão de Metas em Maricá, ambos municípios no Rio de Janeiro. Confira o comentário do paraibano sobre o convite: