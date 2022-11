“Mal se corta pela raiz”, reage Gleisi sobre resposta de Moraes ao PL

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann , comemorou a decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ), Alexandre de Moraes , que negou a denúncia apresentada pelo PL sobre supostas falhas em urnas antigas . O ministro, além de negar a tese da sigla do presidente Jair Bolsonaro , condenou-a por litigância de má-fé, fixou multa de R$ 22,9 milhões e bloqueou as contas da coligação até que o valor seja pago.