Malagutty diz que ainda é presidente do MDB e descarta voto em Deda

O ex-vereador Armando Mallaguty, disse durante entrevista no Manhã de Noticias, da TVMIDIA, desta terça-feira (19), que apesar do pré-candidato a deputado federal Deda Claudino, ter dito em entrevistas, que o controle do partido estaria em suas mãos, Malagutty afirmou que ainda permanece presidente interino e que Veneziano, não passou o controle para as mãos de Deda.

Durante a entrevista Malagutty disse, que teve uma reunião na segunda-feira (18) com o senador Veneziano (presidente estadual da legenda) e essa questão, além de outras, foram discutidas.

Ele disse que está totalmente descartada a possibilidade de votar em Deda, para deputado federal, e que ainda não está definido quanto ao seu voto em Raniery Paulino (Republicanos).

Malaguti foi afirmativo quando disse que haverá uma reunião ainda esta semana com membros do partido, para que toda essa celeuma seja resolvida.

Veja:

