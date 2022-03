Mallaguty desiste de disputar uma vaga na Câmara e declara apoio à Raniery para deputado federal

O presidente em exercício do MDB de Guarabira, Armando (Mallaguty) Rodrigues confirmou, com exclusividade ao Fato a Fato, que está adiando postulação para Câmara dos Deputados e vai apoiar o nome do deputado Raniery Paulino, que anunciou nesta quinta-feira, 11, a disposição de se candidatar a deputado federal pelo Republicanos.

Em Guarabira, Mallaguty disse que vai votar em Camila Toscano (PSDB) para estadual e Raniery Paulino federal. “Me afasto da postulação para ajudar a cidade e a região não perderem a chance de eleger um guarabirense, que assim como eu (se fosse eleito) representará bem nosso povo na Câmara dos Deputados”.

Armando afirmou que continua votando no senador Veneziano para governador da Paraíba e Lula presidente da República. “A chapa Camila estadual e Raniery federal será vitoriosa para o bem da cidade e a região. Um na Câmara dos Deputados e o outro na ALPB é a garantia de Guarabira forte”.

Mallaguty disse que não está desistindo do sonho de se candidatar a deputado federal, apenas adiando um sonho antigo, pois vê na postulação de Raniery à Câmara Federal grande chance de Guarabira e região serem representadas no Congresso Nacional.

– Um dia Zenóbio me falou de seu sonho em ter Camila na Assembleia e Raniery na Câmara Federal – finalizou Armando Mallaguty.

Fato a Fato

