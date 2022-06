Mamanguape: PRF resgata dois bois transportados em veículos de passeio na Paraíba

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou, no último sábado (04), dois bois com sinais de maus-tratos que estavam sendo transportados em situação precária em veículos de passeio. Dois veículos foram apreendidos durante a ação policial, em Mamanguape.

De acordo com informações da PRF, os animais foram localizados em veículos durante fiscalização na Unidade Operacional de Mamanguape. Um veículo Fiat Uno foi visualizado e foi dada ordem de parada, que não foi obedecida.

O veículo realizou fuga em alta velocidade por alguns quilômetros, sendo abandonado pelo condutor um pouco antes da equipe da PRF conseguir alcançá-lo. Apesar dos esforços dos policiais, não foi possível localizar os ocupantes do veículo. Durante a inspeção foi localizado, entre o porta-malas e o banco traseiro do carro, um animal do tipo bovino. Suspeita-se que o animal, que estava em visível sofrimento com as patas e pescoço amarrados, havia sido furtado. Durante consultas aos sistemas de segurança, foi identificado que o automóvel estava com o licenciamento atrasado, além possuir várias infrações. A ocorrência foi encaminhada para Polícia Judiciária para possível instauração de inquérito policial.

Já a segunda ação, também aconteceu próximo à Unidade Operacional da PRF em Mamanguape, quando a equipe policial recebeu uma denúncia de que um veículo havia sido abandonado ligado e com os faróis acesos pouco antes da fiscalização.

Prontamente a equipe se deslocou até o local e se deparou com outro boi sendo transportado dentro de um VW Gol. O animal estava mal acondicionado no veículo, tendo todo e qualquer movimento impedido por cordas que o amarravam brutalmente.

Ao realizar consultas aos sistemas de segurança foi identificado que o veículo tinha uma restrição de arredamento mercantil de um banco em São Paulo. O veículo também estava com o licenciamento atrasado.

Os veículos abandonados foram recolhidos e encaminhados para a empresa terceirizada conveniada da PRF. Os animais que se encontravam bastante abatidos foram encaminhados para fazenda responsável por abrigar animais recolhidos nas rodovias federais.

