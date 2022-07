Manoel Júnior​ anuncia apoio a Veneziano e senador comemora: “é uma conquista extraordinária

O prefeito da cidade de Pedras de Fogo, Manoel Júnior, anunciou na manhã desta sexta-feira (22) seu apoio à pré-candidatura de Veneziano Vital do Rêgo (MDB) ao Governo da Paraíba. O anúncio foi feito na presença de vereadores, lideranças políticas e correligionários, que a partir de agora abraçarão a pré-candidatura de Veneziano.

Em um vídeo divulgado no final da manhã desta sexta-feira (22) em seu Instagran, Veneziano disse que era uma gratíssima alegria e uma honra receber esse apoio. “Recebendo importantíssimo apoio politico, uma pessoa diferenciada, uma pessoa que ganhou notoriedade nacional como deputado federal e nesse instante está fortalecendo nossa jornada ao Palácio da Redenção”, agradeceu o pré-candidato.

Veneziano reforçou que o apoio de Manoel Júnior, “é conquista extraordinária”.

Manoel Júnior, por sua vez, declarou ter certeza que Veneziano “brilhará no comando do Estado, revolucionando a Paraíba e melhorando a qualidade de vida do povo paraibano”

Participaram do anúncio, dentre outras lideranças, o deputado estadual e pré-candidato à reeleição, Anderson Monteiro; o ex-prefeito de Esperança e ex-deputado estadual Arnaldo Monteiro, além de vereadores e membros do agrupamento político de Manoel Júnior.

clickpb