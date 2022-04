Marcelo Bandeira comemora aprovação de suas contas pelo TCE

A 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado, reunida em sessão ordinária híbrida, nesta terça-feira (19), julgou regulares as contas do exercício 2020 da câmara municipal de Guarabira, na gestão do então presidente Marcelo Bandeira. Em contato com o mesmo, via whatsapp, ele disse da alegria de ter sua prestação de contas aprovadas, mas ressaltou que não foi mais do que sua obrigação, gerir os recursos da Casa Osório de Aquino, de forma responsável.

Ele atribuiu à sua equipe, e aos colegas vereadores, à época, o sucesso da aprovação.

Na sua gestão como presidente da CGM, Marcelo foi o responsável pela modernização do plenário, que ganhou ares de Congresso Nacional

