Marcelo comemora o sucesso do 1º Campeonato de Futsal da Zona Rural de Guarabira

No dia 1º de Maio do corrente ano teve início o 1º campeonato de futebol de salão das comunidades rurais de Guarabira. Idealizado por um grupo de amigos que identificou a necessidade de movimentar o esporte na zona rural de Guarabira esse campeonato foi discutido para privilegiar exclusivamente os atletas moradores da zona rural. O regulamento discutido e aprovado pelos representantes das equipes traz entre outros artigos; além da obrigatoriedade dos atletas serem moradores da zona rural de Guarabira; o rodízio das rodadas nos sábados e domingos nos diversos ginásios existentes, como os de Tananduba, Pirpiri, Escrivão, Contendas e Cachoeira dos Guedes (o ginásio do Maciel se encontrava em reforma).

O campeonato se encerra essa semana com as disputas do 3º lugar entre os times do Pirpiri e Alda Pimentel e a disputa do campeão e vice entre os times de Contendas e Cachoeira dos Guedes. Além desses times já citados participaram também os times do Escrivão, Maciel, Carrasco, Passassunga, Tananduba e Lagoa de Serra. O vereador Marcelo Bandeira foi um dos idealizadores desse campeonato juntamente com Paulinho do Pirpiri, Bill de Cachoeira, Nildo de Contendas, Maurício do Castro entre outros. A movimentação que se deu nas comunidades rurais atesta o sucesso desse campeonato e a necessidade de continuação desse “projeto”.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram



Curtir isso: Curtir Carregando...