Marcelo Grangeiro tem presença confirmada na Dança dos Famosos

Professor de dança é contratado como o diretor coreográfico pelo segundo ano consecutivo

Mais um ano de danças e passos espetaculares chegando! Marcelo Grangeiro é contratado pela Rede Globo para ser o diretor coreográfico do quadro “Dança dos Famosos”. Esse é o segundo ano consecutivo em que Marcelo atua nessa função. Além disso, o professor de dança também já venceu a competição, em 2015, ao lado da Viviane Araújo e chegou até a final, em 2010, quando foi par da atriz Sheron Menezes.

Para o desafio de 2023, Marcelo Grangeiro está com a expectativa alta. “Acredito que esta edição vai trazer novos obstáculos, mas também, novos sonhos se realizando”, destaca.

O cotidiano do profissional fica mais desafiante com a “Dança dos Famosos”. Marcelo explica que, assim que um episódio vai ao ar, todos já estão pensando nas coreografias que vão ser apresentadas no próximo programa. Além da criatividade, o astral e a resistência física precisam estar bem altos para aguentar o dia a dia de treinos e ensaios.

No entanto, todo esse esforço é recompensado, segundo Marcelo. “É uma realização ver a cada semana a coreografia saindo perfeita no palco. A ‘Dança dos Famosos’ dá uma visibilidade incrível à arte da dança, de todos os gêneros musicais. É sempre uma honra participar desse momento”.

A nova temporada do quadro “A Dança dos Famosos” estreia no próximo domingo (12), no Domingão com Huck. Esta edição vai trazer uma dinâmica inédita, na qual os participantes vão fazer uma apresentação em grupo. Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha são os jurados técnicos. Também vai ter a participação do júri artístico, que é formado por convidados diferentes a cada semana. Todos vão avaliar o desempenho das 16 celebridades que vão competir pelo título.

Sobre Marcelo Grangeiro

Professor de dança de salão há mais de 20 anos, Marcelo Grangeiro já ensinou mais de 50 mil pessoas a dançarem. Campeão da Dança dos Famosos em 2015 ao lado de Viviane Araújo, Grangeiro capacitou mais de 1200 professores de dança com o seu curso profissional. Seu perfil no instagram é @eumarcelograngeiro

