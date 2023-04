Marcha da Maconha é marcada para 10 de junho em João Pessoa

A edição deste ano da Marcha da Maconha em João Pessoa vai acontecer no dia 10 de junho. A definição foi feita pelos organizadores do evento e publicada nesta segunda-feira (3) na página da Marcha da Maconha no Instagram.

A Marcha vai ter concentração a partir das 13h, na Lagoa, e sairá em caminhada a partir das 16h20, em direção à Praça Antenor Navarro, no bairro do Varadouro.

Em nota, os organizadores do evento defendem que a liberação da maconha é uma realidade em diversos países do mundo, com uso medicinal e social. Além disso, eles defendem que a proibição do uso da maconha, aliado à política antidrogas, gera encarceramento unicamente de jovens, negros e negras da periferia do Brasil.

Confira a nota completa abaixo:

A regulamentação da Maconha já é uma realidade em boa parte do mundo, tanto para uso terapêutico, como para uso social. Estamos certos e certas que essa em breve será realidade no Brasil.

Na contramão dessa realidade setores da ultradireita e conservadores/as de modo geral, tentam impedir esse avanço, seja com mentiras e desinformação, seja com projetos de lei descabidos e inconstitucionais, como vimos recentemente na Câmara Municipal de João Pessoa.

A proibição ao longo dos anos tem causado muita dor com uma política que tem matado e encarcerado jovens negras e negros, indígenas e pobres das periferias do Brasil. Temos que lutar por uma política nacional de drogas que deixe de ser caso de polícia à procura de alvos do genocídio para tratarmos como um caso de saúde e educação pública.

A Marcha da Maconha é um movimento nacional pela regulamentação da produção e consumo da maconha. Na Capital da Paraíba a Marcha também está organizada e, após ataques recentes, mostrou sua disposição de luta e marcou a Marcha da Maconha João Pessoa para dia 10 de junho de 2023. Até junho serão realizadas várias atividades prévias.

Seguimos em Marcha. Não vão nos parar!

João Pessoa, 03 de Abril de 2023.

Marcha da Maconha JP

Fonte: ClickPB

