Mari Fernandez aproveita boa fase e lança álbum com músicas inéditas

Com a intenção de explorar um lado mais romântico na carreira, a novidade conta com dez faixas, sendo oito inéditas e os singles Cão em Dono e Quando Tem Sentimento, conhecidos do público. A única participação é de Murilo Huff em Respeita Seu Ex.

“Esse ano foi muito especial e abençoado. Meu trabalho atingiu uma proporção que nunca imaginei e sou muito grata por tudo que tem acontecido na minha vida. Estou em uma ótima fase profissional e muito criativa. Estava muito ansiosa para lançar esse álbum e dividir com o público essa alegria”, comemora a cantora. A novidade antecipa uma ideia de Mari Fernandez para 2023: a gravação de mais um audiovisual. “Vamos fechar o ano da melhor forma possível e já adianto que teremos muitas novidades em 2023. Estou preparando um DVD que vai ser top. Aguardem que vem coisa muito boa por aí”, afirma a artista. metropoles