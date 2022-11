Mari Fernandez é a primeira atração conﬁrmada para uma noite “Surreal” de Henrique & Juliano

A cearense e segunda artista feminina nacional mais ouvida no Spotify Brasil é atração confirmada no projeto dos irmãos tocantinenses em Belo Horizonte. A festa, que percorrerá as principais praças do país, chega a BH no dia 10 de dezembro, a partir das 17h no gramado do Mineirão. Os ingressos já estão à venda por meio do site: www.guicheweb.com.br .

Uma experiência Surreal, esta é a proposta do evento idealizado por Henrique & Juliano “Criar um projeto com a nossa identidade é algo muito especial, ter a opção de realmente fazer com que o nosso público viva uma experiência inesquecível é muito gratificante.” comenta Juliano. Os irmãos e parceiros de vida, participam ativamente de todas as etapas e seguem firmes no propósito de ver as pessoas com sorriso no rosto e a felicidade no olhar.

Henrique & Juliano dispensam apresentação, nos últimos anos têm acumulado recordes de público por onde passam e em plataformas de streaming de áudio e vídeo. Recentemente a dupla reuniu mais de 50 mil pessoas para a primeira parte da gravação do DVD em comemoração aos 10 anos do primeiro registro em vídeo de Henrique & Juliano. Como era de se esperar o público foi a loucura e já tinha na ponta da língua as letras das faixas inéditas, até porque há tempos os irmãos usam as redes sociais para antecipar as canções com formato acústico.

Surreal no Mineirão

Atrações: Henrique & Juliano, Mari Fernandez e mais nomes que serão divulgados em breve

Data e horário: 10 de dezembro de 2022, sábado, às 17h

Local: Estádio Mineirão – (Av. Antônio Abrahão Caram, 1001 – São José).

Ingressos:

Gramado: R$ 110,00 – vista frontal ao palco, com bebidas e comidas vendidas à parte

Arquibancada: R$ 40,00 – vista para todo o estádio, com bebidas e comidas vendidas à parte

Camarote Premium: R$ 550,00 – visão privilegiada para todo o estádio e ao palco, além de open food e open bar com whisky importado, vodka importada, gin importado, cerveja, água, refrigerante, citrus e tônica

Camarote Open: R$ 330,00 – visão privilegiada para todo o estádio e ao palco, além de open bar de whisky, vodka, gin, cerveja, água, refrigerante, citrus e tônica

Vendas: www.guicheweb.com.br

Classificação: Gramado e Arquibancada – 16 anos | Camarotes – 18 anos

Produção: Nenety Eventos e Vida Nova Produções

Assessoria de imprensa: Grupo Balo – www.grupobalo.com

