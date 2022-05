Maria Zilda abre o jogo sobre romance de ex-nora com Fernanda Souza

Maria Zilda Bethlem, ex-nora de Eduarda Porto, falou abertamente sobre sexualidade e sobre o namoro da mãe de sua neta com Fernanda Souza. Em entrevista, afirmou que não vai criticar escolhas pessoais.

“Ela é uma mãe maravilhosa, uma pessoa íntegra, amiga do meu filho. Eu acho que está na hora da gente parar de criticar, de julgar, de condenar porque a vida é uma só. E não tem ensaio”, afirmou em entrevista ao programa Fofocalizando.

Eduarda Porto foi casada com o diretor Raphael Vieira, filho de Maria Zilda, por seis anos e eles são pais de Catarina, de 5 anos de idade. Na entrevista, a atriz comentou que já se envolveu com homens e mulheres durante a vida.

“Eu não me importo, eu não estou nem aí. Eu sou capaz de me apaixonar por um homem, por uma mulher. Já fui casada com uma mulher durante oito anos. A imprensa sabe disso. Já fui casada com um homem, que foi o amor da minha vida, Roberto Talma, durante muitos anos”, disse.

Maria Zilda disse que não existem rótulos para o amor: “Amor é uma coisa que não tem uma regra. Amor é uma coisa que é um encontro de almas. Você gosta da pessoa, não tem uma explicação porque você gosta daquela pessoa. É claro que aquela pessoa tem um monte de coisas que te agradam, mas a cor da pessoa, a religião, o sexo, isso não tem a menor importância”.

Metrópoles