Marido de Simone reage após boato de envolvimento amoroso com Simaria: “Nada mais me espanta”

Kaká Diniz usou sua rede social para postar uma foto ao lado da mulher e dos filhos, Henry e Zaya, e reagir a boato de traição.

Kaká Diniz, marido de Simone, usou a sua rede social para comentar o boato de que teria se envolvido amorosamente com sua cunhada, Simaria. O empresário afirmou que não se espanta mais com nada que lê sobre ele e sua família.

“Eu aprendi que a melhor forma de combater qualquer manifestação de ódio é através do amor! Quando falamos que Deus é amor, falamos sobre o amor para com o próximo, pois amar a si mesmo é fácil, difícil mesmo é ter compaixão com o outro. Mas nos dias de hoje nada mais me espanta quando se fala em internet. Não falo da rede social, mas quem compõe a rede social. O problema não está na internet, mas sim em quem ‘acha que tem voz’ nela. O problema não está na vida de quem é feliz, mas sim, na vida de quem é infeliz. No final, o diferencial está no que vem de dentro para fora, não no que está de fora para dentro. Quem é feliz vive. Quem é infeliz, vive vendo o outro viver feliz”, avaliou ele, compartilhando uma foto ao lado de sua mulher e dos filhos, Henry e Zaya.

Thiago Sodré, que tem um perfil em que fala sobre celebridades, divulgou por meio de um vídeo que o afastamento entre as irmãs se devia a um suposto envolvimento amoroso de Simaria com o marido de Simone. Vale lembrar que Simaria esteve recentemente no aniversário do sobrinho

“Eu não estou conseguindo entender o motivo. Por que as pessoas não dizem o verdadeiro motivo da briga entre as irmãs Simone e Simaria? Está tão nítido, está tão aí na cara de todo mundo. Eu vou vender logo pra vocês, já que ninguém quer falar, já que a imprensa não quer dizer sobre isso. É nítido, é traição! Olha aí, dá pra ver que as irmãs não estão se entendendo e é uma traição amorosa. Simaria infelizmente com o Kaká Diniz, os dois não conseguiram se entender. Simone acabou ficando puta da vida com essa história toda. Descobriu essa traição entre aspas porque a Simaria se apaixonou. Estava solteira, sozinha e carente”, disse Sodré.

Crise da Dupla

Simaria anunciou a pausa na carreira há pouco mais de um mês, deixando a irmã responsável por cumprir agenda sozinha.

Há alguns dias, a cantora ainda deixou de seguir Simone, o perfil da dupla e, posteriormente, todas as contas que acompanhava em seu Instagram. As irmãs ainda tiraram as iniciais da dupla de seus perfis nas redes sociais. No entanto, as contas profissionais seguem ativas.

Desentendimentos em Shows

Em junho, as duas se desentenderam no palco durante um show em Caruaru, em Pernambuco, e também durante gravações de uma apresentação no Programa do Ratinho, mas garantiram em algumas ocasiões ser apenas ‘coisa de irmão’ e que não existe nenhum ‘climão’ entre elas.

Recentemente, Simaria — que anunciou afastamento dos palcos — falou pela primeira vez sobre a pausa da dupla. Depois de comunicar, por meio de uma nota, que se afastaria dos palcos para cuidar da saúde, a cantora abordou o assunto ao programa Domingo Espetacular, da Record TV.

Vale ressaltar que a conversa foi gravada antes de a cantora anunciar a pausa na carreira por tempo indeterminado. Simaria destacou que não queria presente de Simone por conta de seu aniversário. “A única coisa que pedi para ela foi para ela cantar uma música comigo. Eu quero que as pessoas escutem a música, que faz parte da minha alma, do meu sangue, eu não escolhi a música, a música me escolheu. O que eu queria mesmo era só que ela cante comigo a música Amiga e para mim está tudo certo, não quero presente caro”, afirmou.