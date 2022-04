Marina Ruy Barbosa inaugura loja no Rio de Janeiro. Saiba detalhes

A Shop Ginger, marca de Marina Ruy Barbosa, chegou em terras cariocas na última segunda-feira (18/4). A loja fica localizada no Shopping Leblon, na zona sul da cidade maravilhosa.

Para marcar a ocasião especial, a Shop Ginger apresentou uma coleção inédita, chamada Bellatrix, que reforça o compromisso da marca com a moda autoral e a estética apurada. “Abrir uma pop-up store na minha terra natal é muito especial! Mais do que uma cidade que amo, o Rio de Janeiro é um dos grandes destinos do nosso país. A bossa e a elegância carioca sempre inspiraram o nosso estilo. Após tantos pedidos do público, já estava na hora de marcamos presença na cidade de forma mais significativa. Com a abertura do nosso primeiro espaço físico no ano passado, ficou claro que a cliente Ginger também valoriza o contato próximo com a marca.”, disse Marina Ruy Barbosa

A atriz e empresária ainda complementa: “Em paralelo ao crescimento sólido do ecommerce, a decisão de entrar no varejo físico foi um grande acerto. A repercussão positiva e o sucesso de vendas nos deram segurança para poder expandir para outros pontos, sem perder a nossa essência e identidade. Estamos muito felizes na escolha do Shopping Leblon para esse momento importante, que cedeu o espaço perfeito que a marca tanto merece”, afirma.

A loja foi projetada pelo escritório Amanda Mehanna Arquitetos, com gerenciamento da Biz Arquitetura e o espaço apresenta estética e personalidade inspiradas na mulher Ginger – vibrante, artística e cheia de bossa. Mantendo uma identidade visual harmônica, foram trabalhados elementos que remetem a primeira loja física da label: o conceito, as cores e as texturas escolhidas criam uma conexão entre os espaços e perpetuam o lifestyle da marca. A base neutra permite que o projeto evidencie o famoso “laranja Ginger” em pontos chave da decoração – o tom característico ganha espaço em todo o forro e em detalhes internos e externos.

Junto com a inauguração, chegou na loja a coleção Bellatrix. O nome vem cheio de significado – um dos astros mais vistosos do céu e a terceira estrela mais brilhante da constelação de Órion, ela traz a potência do seu nome em latim, que significa “guerreira”. A paleta de cores estabelece uma conexão com a beleza e as nuances de um céu estrelado – as peças trazem lindos tons de azul, roxo, lilás e vermelho – replicando o colorido da famosa nebulosa de Órion, que pode ser observada a olho nu sobre o céu noturno. Os tons clássicos do inverno ficam evidentes e são apresentados em modelagens modernas e únicas que são marca registrada da Ginger.

