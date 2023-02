Marinheiro é preso pela polícia de Mamanguape-PB

MAMANGUAPE:

Marinheiro é detido com carro objeto de apropriação indebita e foi indiciado pela Polícia Civil, que descobre ainda que na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, o mesmo praticou furtos de bebidas alcoólicas em um Supermercado. O veículo apreendido pertence a uma Locadora de Salvador.

Ele e um parceiro locaram o veículo e não devolveram. Informou o Delegado Gestor da área, Dr Sylvio Rabello, que outros comandos do país estão pedindo as cópias das peças do Inquérito Policial. O Marinheiro é lotado na BA. Os Estados de PB e RN, além da BA, também, pediram informações, segundo Delegado.

Fonte: PC MAMANGUAPE

