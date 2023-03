MASSAGEM YONI AJUDA A TRATAR A EJACULAÇÃO FEMININA

A terapia é um processo de cura para mulheres que sofrem de distúrbios sexuais como vaginismo, dispareunia e anorgasmia, além de auxiliar a superar traumas e abusos. Melhora o tônus muscular da região genital, facilita o orgasmo, libera endorfinas e alivia os sintomas da TPM. A técnica tem sido muito utilizada por massagistas em Recife

Tema ainda pouco discutido e compreendido pela maioria das pessoas, a ejaculação feminina é um problema de saúde que afeta milhões de mulheres ao redor do mundo. Embora a massagem yoni não seja uma solução definitiva para esta enfermidade, ela pode ser uma terapia complementar eficaz.

De acordo com estatísticas da OMS, cerca de 10% das mulheres no mundo sofrem com a ejaculação feminina, mas esse número pode ser maior, já que muitas não a realizam por vergonha ou falta de informação. No Brasil, não há dados oficiais específicos, mas estudos indicam que uma parcela significativa das mulheres no país também é afetada.

A massagem yoni é uma técnica milenar indiana que consiste em estimular a região genital feminina, sendo realizada por massagistas qualificados, que aplicam movimentos suaves e rítmicos nos pontos de tensão da vagina, vulva e clitóris.

A terapia tem como objetivo liberar traumas e emoções bloqueadas, além de aumentar a sensibilidade e a consciência corporal da mulher. Com isso, a massagem yoni pode ajudar a tratar a ejaculação feminina, que muitas vezes está relacionada a questões emocionais e psicológicas.

Em Recife (PE), onde residem quase 1,7 milhão de pessoas, há uma variedade de massagistas que oferecem a massagem yoni como opção terapêutica para mulheres que sofrem de distúrbios sexuais. Embora ainda haja um estigma em torno do assunto, muitas mulheres têm procurado esses profissionais em busca de ajuda.

Segundo estudos, a massagem yoni pode melhorar significativamente a qualidade de vida sexual das mulheres, além de trazer benefícios à saúde física e emocional.

Fenômeno fisiológico

A Sociedade Internacional de Medicina Sexual (ISSM) expõe que a ejaculação feminina é um fenômeno fisiológico comum, ocorrendo quando a mulher libera fluidos pela uretra durante o orgasmo. No entanto, há uma falta de consenso sobre o que constitui a ejaculação feminina, e muitas vezes o problema é confundido com a lubrificação vaginal ou a incontinência urinária.

Pesquisas recentes indicam que a ejaculação feminina pode ser dividida em duas categorias: a do tipo I, que ocorre em resposta à estimulação do ponto G, e a do tipo II, gerada em resposta à estimulação do clitóris.

Embora a massagem yoni não seja uma solução definitiva para a ejaculação feminina, ela pode ser uma terapia complementar eficaz. A técnica ajuda a melhorar o tônus muscular da região genital, o que pode facilitar o orgasmo e a ejaculação.

Além disso, a massagem yoni libera endorfinas, hormônios responsáveis pela sensação de prazer e bem-estar. Isso promove alívio dos sintomas da TPM, que muitas mulheres relatam como um período de desconforto e dor.

Porém, é importante ressaltar que a massagem yoni deve ser realizada por profissionais qualificados e em um ambiente seguro e confortável. E há diversos massagistas em Recife capacitados para aplicar a técnica, uma vez que ela envolve toques íntimos e pode ser desconfortável para algumas mulheres.

Por isso, é essencial que o massagista seja experiente e respeite os limites e desejos do cliente. Além disso, é importante que a mulher esteja aberta a explorar sua sexualidade e a trabalhar questões emocionais e psicológicas que possam estar afetando sua vida sexual.

Benefícios

Ajuda a tratar distúrbios sexuais – A terapia é um processo de cura para mulheres que sofrem de distúrbios sexuais como vaginismo, dispaurenia e anorgasmia.

Auxilia a superar traumas e abusos – A técnica ajuda a liberar traumas e emoções bloqueadas, além de aumentar a sensibilidade e a consciência corporal da mulher.

Melhora o tônus muscular da região genital – a massagem melhora o tônus muscular da região genital, podendo facilitar o orgasmo e a ejaculação.

Facilita o orgasmo – torna mais fácil a chegada ao orgasmo, tornando-o mais intenso e prazeroso.

Libera endorfinas – a massagem yoni libera endorfinas, que são hormônios responsáveis pela sensação de prazer e bem-estar.

Alivia os sintomas da TPM – diminui os sintomas da TPM, que muitas mulheres relatam como um período de desconforto e dor.

Aumenta a sensibilidade – eleva a sensibilidade da região genital, tornando-a mais sensível ao toque e ao prazer.

Melhora a autoestima – a terapia coloca “para cima” a autoestima e a autoconfiança da mulher, permitindo que ela se sinta mais confortável e segura em sua própria sexualidade.

Proporciona mais conexão com o corpo – eleva a conexão da mulher com o próprio corpo, permitindo que ela se sinta mais confortável e segura em explorar sua sexualidade.

Reduz o estresse – reduz o estresse e a ansiedade, permitindo que a mulher se sinta mais relaxada e tranquila.

Fluência da circulação sanguínea – a circulação sanguínea na região genital é facilitada, o que pode ajudar a melhorar a saúde sexual e reduzir o risco de doenças.

Melhora a lubrificação vaginal – torna mais fácil a lubrificação vaginal, tornando a relação sexual mais confortável e prazerosa.

Aumenta a fertilidade – para mulheres que desejam ser mães, a massagem eleva a fertilidade, estimulando a circulação sanguínea na região genital e melhorando a saúde sexual.

Melhora a relação com o parceiro – permite que a mulher se sinta mais confortável e segura em explorar sua sexualidade e compartilhar suas necessidades e desejos.

Amplia a percepção sensorial – aumenta a percepção sensorial da mulher, abrindo caminho para que ela explore novas sensações e prazeres durante a relação sexual.

Uma cidade incrível

Recife é rica em história e cultura, com uma grande variedade de atrações turísticas para visitantes de todas as idades e interesses, sejam brasileiros ou do exterior.

Entre os principais pontos turísticos da cidade destacam-se o Museu do Homem do Nordeste, Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães e o Instituto Ricardo Brennand, que abriga uma coleção de armas, armaduras e obras de arte.

Recife atrai turistas para as suas diversas praias – Boa Viagem, Pina e Porto de Galinhas. O sol é garantido quase o ano inteiro. Entretanto, respeite as placas de aviso sobre proibições de entrar no mar em determinados locais, por causa dos ataques de tubarão.

A capital pernambucana é conhecida por suas belas igrejas históricas, como a de São Pedro dos Clérigos, a de Nossa Senhora do Carmo.

A gastronomia é igualmente apreciada, sendo famosa por sua variedade e sabor. Os pratos típicos incluem a feijoada pernambucana, o bolo de rolo e o famoso acarajé.

Além disso, o povo recifense é super hospitaleiro e tem grande simpatia, tornando a cidade um lugar acolhedor e agradável para os visitantes. Com tantas atrações, Recife é uma cidade que certamente vale a pena conhecer.

Fonte: Agência Web Natto

