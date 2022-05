MDB de Veneziano deve apoiar Bolsonaro contra Lula em caso de desistência da pré-candidatura de Simone Tebet

Levantamento interno do partido mostra que apenas 30% dos membros do partido são favoráveis ao ex-presidente.

Um levantamento feito pelos integrantes da executiva nacional do MDB mostra que cerca de 70% da sigla pode apoiar a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) em caso da desistência de pré-candidatura própria ao Palácio do Planalto, que é representada até o momento pela senadora Simone Tebet.

A informação foi divulgada por uma reportagem do Estado de S. Paulo nesta terça-feira (3). De acordo com o jornal, apenas membros da região Nordeste seriam mais favoráveis a apoiar Lula (PT). Na Paraíba, o senador Veneziano Vital, que vai disputar o Governo da Paraíba, é um dos maiores exemplos dessa aliança que já foi oficializada por ambas as partes.

“A minha avaliação é a de que, sem a Simone, daria Bolsonaro na convenção. Das cinco regiões, só uma é mais favorável a Lula. A maioria do MDB tem restrições ao atual presidente, mas é antipetista”, disse ao Estadão o deputado federal Alceu Moreira, que integra a executiva nacional do partido e preside a Fundação Ulysses Guimarães.

Os cálculos foram feitos com base no quadro de delegados e na leitura do cenário político em cada região. O presidente nacional do MDB, o deputado federal Baleia Rossi, tem feito a mesma leitura em conversas privadas e nas reuniões com correligionários, segundo o jornal.

clickpb