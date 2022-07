MDB libera apoio a Lula em palanques do Nordeste

Entre os pré-candidatos a governo estadual do MDB com apoio a Lula, estão Veneziano, na Paraíba, e Paulo Dantas, em Alagoas.

O MDB liberou que líderes do partido, principalmente na região Nordeste, façam campanha para o pré-candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Entre os pré-candidatos a governo estadual do MDB com apoio a Lula, estão Veneziano, na Paraíba, e Paulo Dantas, em Alagoas.

Em nota encaminhada ao UOL, o Diretório Nacional do MDB afirmou que não vê o apoio a Lula como “rebeldia” ou “traição”, “mas sim um histórico de aliança na região do MDB com o PT”.

“O MDB é o partido mais democrático do país e respeita a autonomia dos diretórios estaduais, em especial aqueles constituídos pelo voto nas convenções estaduais.”, diz a nota.

O filho do senador Renan Calheiros, Renan Filho, que será candidato ao Senado por Alagoas, é outro nome de peso que já declarou publicamente o seu apoio a Lula.

As costuras entre o MDB e a chapa de Lula se dão, inclusive, no Maranhão, onde o clã Sarney deve apoiar o candidato de Flavio Dino (PSB) à reeleição para o governo estadual. Dino, inclusive, irá compor a chapa na disputa por uma vaga no Senado.

No Rio Grande do Norte, MDB e PT também devem estar juntos. A sigla de Renan Calheiros deve indicar o vice para compor a chapa da governadora Fátima Bezerra (PT), que busca a reeleição.

clickpb