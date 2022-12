MEC volta atrás e desbloqueia R$ 344 milhões de universidades

Segundo a Andifes, a Subsecretaria de Planejamento Orçamentário do MEC (SPO) informou que os limites de empenho que haviam sido retirados seriam devolvidos ainda nesta quinta-feira (1º/12).

“A Andifes seguirá atenta aos riscos de novos cortes e bloqueios e manterá o diálogo com todos os atores necessários, no Congresso Nacional, governo, sociedade civil e com a equipe de transição do governo eleito para a construção de orçamento e políticas necessárias para a manutenção e o justo financiamento do ensino superior público”, diz a instituição em nota.

Bloqueio

Entidades ligadas a instituições federais de ensino apontam que o MEC bloqueou mais de R$ 1,6 bilhão do orçamento. De acordo com os reitores de universidades, isso ocorreu durante o jogo do Brasil contra a Suíça, na Copa do Mundo do Catar.

O congelamento foi de R$ 344 milhões a menos para as instituições de ensino superior, segundo cálculos do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e de Administração das Instituições Federais de Ensino Superior (Forplad).

O bloqueio do MEC retirava o limite e travava os orçamentos das instituições. Com a medida, as universidades perderiam autorização para usar o dinheiro, e não poderiam efetuar pagamentos, por exemplo.

metropoles