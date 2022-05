Médica é afastada após xingar paciente que procurou pronto socorro no Paraná

A médica Mariana de Lima Alves foi afastada de suas funções após usar as redes sociais para xingar um paciente que buscou atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Almirante Tamandaré, no Paraná, na madrugada de sábado, 21.

No post, publicado em sua conta no Twitter, a profissional reclamou da presença do paciente. “Tem que ser muito FILHA DE UMA P*** pra vir 1 da manhã no pronto socorro por conta de infecção urinária viu. Não tem outra expressão pra descrever (sic)”, escreveu a profissional de saúde em sua rede social no último sábado.

Em nota enviada ao Terra, a prefeitura de Almirante Tamandaré lamenta o ocorrido e informa que a médica é contratada de uma empresa terceirizada e trabalha em esquema de plantão às terças na UPA. Um trecho da nota diz ainda que “se comprovada conduta irresponsável, que fere os princípios éticos do exercício da profissão, a mesma será desligada da equipe de plantonistas”.

