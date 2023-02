Médicas são exoneradas no Amazonas após vídeo ridicularizando gritos de criança

Duas médicas do município de Maués, no Amazonas, foram exoneradas após gravar um vídeo no qual elas ridicularizavam os gritos de uma criança no hospital.

A legenda do vídeo dá a entender que a criança foi atingida por um raio, e uma delas comenta que o paciente “parece estar sendo exorcizado” enquanto grita.A prefeitura de Maués disse que “determinou imediata exoneração das profissionais de saúde envolvidas nesse lamentável episódio”. E reiterou que “preza por uma saúde pública humanizada, bem como repudia e rechaça qualquer postura antiética e desumana de profissionais de saúde”.

O Conselho Regional de Medicina do Amazonas (CRM-AM) disse que tomou conhecimento do fato e vai apurar as responsabilidades profissionais e éticas das médicas envolvidas. O processo de apuração acontece sob sigilo, por determinação da lei.

O CRM-AM ainda disse que “não compactua com este tipo de atitude e que trabalha diuturnamente em prol da ética e da boa medicina”.

cnnbrasil