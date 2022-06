Membros de grupo criminoso são apreendidos em Alagoa Grande

Mais uma ação de relevância da Delegacia de Alagoa Grande! Na data de hoje foram cumpridos dois Mandados de Internação de menores Infratores e um de Prisão Preventiva referente a um Roubo Qualificado que ocorreu na data de 18/02/22 e gerou revolta e muita repercussão na Zona Rural de Alagoa Grande.

Quatro meliantes armados fizeram um verdadeiro arrastão em Sítios vizinhos (3) e 4 vítimas, subtraindo das mesmas vários pertences(celulares,dinheiro,vários objetos das residências)agindo com violência e crueldade, tendo amarrado as vítimas e uma delas inclusive sendo atingida por um disparo de arma de fogo.

Após os fatos e investigações realizadas conseguiu-se chegar a autoria do crime e na data de hoje efetuar a prisão dos dois menores que estavam soltos e dar cumprimento à Preventiva do maior, que já se encontrava preso por outro Roubo (foi preso na última Operação recentemente realizada nesta cidade), sendo que o outro menor envolvido não fora preso pois tem apenas 13 anos de idade. Com isso o crime foi elucidado com as prisões e dada uma resposta a Sociedade.

Com informações da Polícia Civil

