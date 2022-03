Menina de 6 anos é atacada por pit-bull em praia e dono foge

Uma garota de 6 anos foi atacada por um cão da raça pit-bull enquanto aproveitava a última sexta-feira (18/3) ensolarada em uma praia de Edimburgo, na Escócia. O dono do animal fugiu durante o ataque.

De acordo com o jornal britânico The Mirror, a criança estava andando na praia com três adolescentes, todos de sua família, em Cramond Beach. Em determinado momento, o cachorro avançou sobre a criança e mordeu seu rosto.