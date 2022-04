Menina é atropelada por carro alegórico na saída da Sapucaí e perde uma perna após ir para hospital em estado grave

Uma menina de 11 anos perdeu uma das pernas após um acidente com um carro alegórico da Em Cima da Hora na saída do Sambódromo, na Rua Frei Caneca, Centro do Rio. A outra perna está em estado crítico.

Médicos também afirmaram que a menina sofreu um traumatismo no tórax e sofreu uma parada cardíaca. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o estado dela é grave.

A criança chegou a ser levada para o posto médico da Sapucaí, mas em seguida foi transferida para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio.

Segundo testemunhas, a mãe e a menina estavam numa praça no Estácio, perto da Sapucaí, lanchando. A menina se afastou, junto com dois amigos, para olhar os carros alegóricos que estavam passando.

De repente, a mãe foi avisada de que a menina tinha sido atropelada por um carro alegórico e prensada contra um poste. No Souza Aguiar, ela foi levada para o centro cirúrgico, onde permanecia até pelo menos por volta de 7h30.

Mãe está grávida e desmaiou

No hospital, a mãe da menina contou que a filha subiu no carro alegórico da Em Cima da Hora quando o veículo estava parado. As pernas dela ficaram presas em um poste quando o carro estava em movimento e passava por um trecho estreito da via. As duas pernas da criança ficaram dilaceradas, segundo a mãe.

Abalada com a cena do acidente, a mãe da vítima, que está grávida, chegou a desmaiar no local.

