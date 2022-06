Menino é encontrado vivo dentro de esgoto após uma semana desaparecido

A criança, identificada como Joe, foi localizada no interior do canal de drenagem perto da casa dos pais.

Um menino, de 8 anos, foi encontrado vivo dentro do esgoto no sábado (25) após ficar oito dias desaparecido, em Oldemburgo, na Alemanha. A criança, identificada como Joe, foi localizada no interior do canal de drenagem perto da casa dos pais. As informações são do jornal NDR.

De acordo com as autoridades locais, um pedestre ouviu um “gemido suave”, vindo de uma tampa de bueiro e acionou os serviços de emergência. Os socorristas encontraram o menino após a retirada da tampa de proteção.

Conforme o pai da vítima, o menino estava bem apesar das circunstâncias. A criança estava “significativamente hipotérmica”, disse o porta-voz. Após o resgate, o menino foi levado para um hospital.

A polícia local abriu uma investigação sobre o caso para apurar como Joe entrou no canal. Segundo um porta-voz da polícia, ele não conseguiria levantar a tampa do bueiro por causa do peso.

