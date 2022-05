MÊS DA MÃES: Alimentação da gestante influencia paladar do bebê; nutricionista dá dicas do que comer na gravidez

Ao se preparar para o nascimento de um bebê, a gestante deve ter cuidado com o que come, fugindo dos ultraprocessados e investindo em comidas naturais. Isso porque, tudo que ela ingere ainda grávida compõe a ‘memória de paladar fetal’. A explicação é da nutricionista do Sistema Hapvida em João Pessoa, Danielle Cardoso.

Ela detalha que as boas escolhas alimentares vão além de nutrir o corpo – a forma com a mulher come irá favorecer a construção do paladar do bebê, influenciando a alimentação da criança no futuro. O cardápio da mãe também vai interferir na saúde do feto e até mesmo em sua próxima geração.

Com tamanha responsabilidade, a especialista recomenda uma alimentação balanceada, com o mínimo de industrializados e boas fontes de vitaminas, minerais e fibras, que inclui o consumo de frutas e hortaliças “É importante fazer escolhas saudáveis, que envolvam todos os grupos alimentares como carboidratos, proteínas e gorduras boas, que vão trazer a condição energética adequada para essa fase da vida”, detalha.

Sem mudanças radicais, a nutricionista orienta pela moderação, na maioria dos pratos, mas alguns devem ser evitados, como as carnes cruas ou mal passadas e a cafeína- a última, pode afetar . “A carne mal passada pode causar uma contaminação alimentar, já a cafeína pode trazer efeitos negativos para o sistema nervoso central, que está em desenvolvimento”, conta.

Ganho de peso – O organismo da gestante condiciona o consumo alimentar para o estoque energético, mas o excesso calórico na alimentação pode causar ganho de peso excessivo que vai além do necessário. Conforme Danielle, uma dieta equilibrada vai evitar também um ganho de peso acima do recomendado.

