Mesmo após decreto, Arquidiocese da Paraíba pede que fiéis continuem usando máscara durante celebrações em ambientes abertos e fechados

Um novo decreto estadual foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (7). Com ele, a população está liberada do uso de máscaras em locais abertos na Paraíba e em locais fechados para cidades com o índice de vacinação contra Covid-19 superior a 70%.

Mesmo com esse decreto, a Arquidiocese da Paraíba pediu aos fiéis que ainda usem máscara durante as atividades da igreja tanto durante a quaresma quando na Semana Santa e Páscoa.

De acordo com a assessoria de imprensa da Arquidiocese, a recomendação é que em todas as celebrações, tanto em locais abertos quanto fechados, a máscara continue sendo usada, incluindo as missas campais e procissões.

