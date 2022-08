Mestre Fuba declara apoio à candidatura de Rafaela Camaraense para deputada federal

O cantor e compositor paraibano Mestre Fuba, um dos principais nomes do movimento cultural do estado, declarou apoio à pré-candidatura deRafaela Camaraense para deputada federal, nesta sexta-feira (5). Em um vídeo postado nas redes sociais da deputada estadual pelo PSB, Fuba dá um abraço caloroso em Rafaela e é direto: “estamos juntos”.

Ex-vereador de João Pessoa, Mestre Fuba, é ativista das artes, sempre antenado com o dia-a-dia político-cultural da cidade. Ele não titubeou ao declarar que apoia Rafaela “pelo fato de ela lutar pelas causas das mulheres, da cultura e da arte em geral”. Para ele, a candidata “é o que representa de melhor para juventude e renovação no Congresso”. Fuba acrescentou aos elogios a necessidade de renovação na política. “Estamos passando por um processo político terrível e precisamos desse gás novo, dessa renovação, de pessoas que a gente sabe que tem conteúdo e vai lutar pelas nossas causas. É por isso que eu apoio ela, e vou pedir voto com força”, disse o artista.

Defesa da cultura – No vídeo publicado nas redes sociais nesta sexta-feira, dia 5 de agosto, data em que a capital completa 437 anos, a parlamentar Rafaela Camaraense surge declamando os primeiros versos da canção Porta do Sol: “Somos a porta do sol. Deste país tropical”, em seguida o autor da música entoa seu canto ao som do violão: “Somos a mata verde, a esperança. Somos o Sol do extremo oriental”. Rafaela completa dizendo “que a luta pela arte. A luta pela cultura. A Luta por João Pessoa. Essa luta também é minha. Onde eu estiver, Estarei representando e defendendo a arte, a cultura, e a nossa capital”, assumindo assim o compromisso com toda a classe cultural.

Quem é Rafaela

Com formação em Gestão Pública e Direito, Rafaela Camaraense foi vereadora em Cuité no ano de 2012 e reeleita em 2016. Ex-secretária executiva de Juventude da Paraíba e atual deputada estadual pelo PSB, Rafaela Camaraense tem como foco quatro eixos que pautam sua campanha para deputada federal que são políticas públicas para a juventude, projetos em defesa da mulher e da diversidade, politica cutural e desenvolvimento regional que busque fomentar a geração de emprego e renda nos municípios do estado.

