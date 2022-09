‘Meu pai será rei, melhor tomar cuidado’, ameaçou príncipe George em discussão com colegas na escola

Príncipe George encontrou uma saída inusitada em uma discussão com colegas na escola. Para isso, ele usou da posição do Príncipe William na Família Real.

Príncipe George, o segundo na linha de sucessão após a morte da Rainha Elizabeth II, encontrou uma saída inusitada em uma discussão com colegas da escola. Para deixar o adversário com medo, o garoto de 9 anos usou da posição do pai na Família Real.

De acordo com Katie Nicholl, especialista em Família Real, no livro “‘The New Royals: Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown” (“A Nova Realeza: O Legado da Rainha Elizabeth e o Futuro da Coroa”), George ameaçou os colegas ao dar uma ‘carteirada’.

“George entende que um dia será rei e, quando mais novo, brigou com amigos na escola, vencendo-os com a frase matadora: ‘Meu pai será rei, então é melhor vocês tomarem cuidado'”, contou Katie.

Ainda de acordo com a escritora, William, Kate Middleton, George e Charlotte irão ganhar uma posição de destaque durante a cerimônia de coroação do Rei Charles III, que será realizada no primeiro semestre de 2023.

De acordo com a mídia britânica, após a morte da Rainha Elizabeth II, o Rei Charles III conversou por 45 minutos com cada um dos filhos. A conversa teria sido um pedido de Charles para que William e Harry fossem cumprimentar as pessoas que estavam reunidas do lado de fora do Castelo de Windsor para prestar condolências à Família Real.

Por Pure People