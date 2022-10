Michelle Bolsonaro faz críticas ao ‘comunismo’ durante evento em João Pessoa: “veio para destruir a nação”

A primeira-dama da República, Michelle Bolsonaro, reforçou que os problemas que a sociedade atual enfrenta é culpa é do comunismo, também se referindo ao adversário de seu marido no pleito eleitoral, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A primeira-dama da República, Michelle Bolsonaro, durante evento “Mulheres com Bolsonaro” no Domus Hall, dentro do Manaíra Shopping, em João Pessoa, neste sábado (15), discursou por último e reforçou que os problemas que a sociedade atual enfrenta é culpa é do comunismo, também se referindo ao adversário de seu marido no pleito eleitoral, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O encontro também trouxe a senadora eleita pelo DF, Damares Alves (Republicanos), a vice-governadora do DF, Ivelise Longhi (MDB) e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. ambém pariciparam Eliza Virgínia (PP), Deborah Roberto, esposa do presidente do PL na Paraíba, Wellington Roberto. Todas defenderam as políticas de atuais do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), e destacaram o papel da mulher paraibana neste segundo turno das Eleições.

“É isso que o comunismo faz. Ele veio apenas para matar, roubar e destruir uma nação. E nós não queremos mais isso. Nós abrimos os nossos olhos. E nós vamos fizer não no dia 30 de outubro, não ao comunismo, não a esse mal que veio para destruir a nossa nação”, disse Michelle.

“Quantos projetos, meus amados, quantos avanços para a nossa nação, em todas as áreas: na acessibilidade, na inclusão, na infraestrutura, na saúde, na educação. Passamos por um momento tão difícil de pandemia, mas Deus foi conosco. O nosso Brasil está avançando. É só olhar para as outras nações que vocês vão ver a diferença”, concluiu Michelle Bolsonaro, que encerrou sua participação com uma oração.

clickpb