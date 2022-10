Michelle posta explicação sobre unfollow de Bolsonaro: ‘Seguimos firmes e unidos’

A primeira-dama Michelle Bolsonaro usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira para compartilhar um salmo e explicar a razão de não ser seguida pelo marido. Em story do Instagram, ela afirmou que o casal segue unido. Essa é a primeira manifestação da família do presidente Jair Bolsonaro após a derrota do candidato à reeleição neste domingo.

“Eu e meu esposo seguimos firmes e unidos, crendo em Deus e crendo no melhor para o Brasil. Estaremos sempre juntos, nos amando ‘na alegria e na tristeza’. Que Deus abençoe a nossa amada nação”, escreveu a primeira-dama.

No início da tarde desta segunda-feira, Michelle havia compartilhado uma fala religiosa sobre as nações. “Salmos 117. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. Porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor”, disse no Instagram.

Michelle Bolsonaro se manifestou pelas redes sociais pela primeira vez depois do resultados das eleições — Foto: Reprodução

Nesta manhã, repercutiu nas redes sociais o fato de Jair Bolsonaro não estar entre os 1,9 mil perfis seguidos pela primeira-dama no Instagram. E apesar de haver diversos registros no perfil de Michelle com a presença de Bolsonaro, e com referências à sua campanha, o presidente não está marcado em nenhuma de suas publicações mais recentes. Michelle também não consta entre os 550 perfis seguidos por Bolsonaro.

